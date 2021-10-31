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【美品】HERMES エルメス ネクタイ H柄
商品番号 T28500489916
商品名

【美品】HERMES エルメス ネクタイ H柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます！ご不明点ございましたらお気軽にコメント下さい！【商品説明】HERMESのネクタイです。シルク素材のH柄のシンプルなデザインとなっております！是非普段使いにご検討くださいませ！【商品状態】美品です。汚れやダメージはございません。必ず画像ご確認の上ご購入お願いします。自宅マンションで保管してます。中古品という事をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※他にも出品してます！よかった見てみてください！↓↓↓#ひろまる小物#HERMES#エルメス#ロゴ#ネクタイ#ビジネス
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