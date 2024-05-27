PORTER LIBERTY WALLET 財布

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商品詳細
PORTERLIBERTYWALLETポーター リバティ 三つ折り財布以前こちらで購入しましたが、結局長財布の方が使いやすく、一度も使わないまま保管しておりました。ファスナー、Dカンの内側のみに塗装の剥がれがありますのでお安く出品します。写真3カラビナ、ショルダーは付属しません。ご理解のある方のみ購入お願いいたします。新品26000円程度サイズ横約8.5cm、縦約10.5cm●仕様前面ファスナー収納：コインケース×2、ポケット×1背面スナップボタン収納：カードポケット×3、札入れ×1斜め掛け可●カラーブラック●柄・デザインワンポイントロゴ●素材表：ナイロンタフタ(裏面：PVCコーティング、ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンオックス(裏面：アクリルコーティング)財布形...三つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ナイロン
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