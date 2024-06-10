専用　Larry smith 財布

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商品詳細
レザーには使用感があり、経年劣化を楽しめるかと思います。日の当たらない所で保管していました。購入させていただいた時の写真です。購入時13000円。売れなければ自分で使用するので値下げ不可。財布形···二つ折り
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