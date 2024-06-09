WIND AND SEA x HYSTERIC GLAMOUR Cap

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◯ご覧頂きありがとうございます。◯初めにプロフィール欄の確認をお願いします。【ブランド】WINDANDSEAxHYSTERICGLAMOUR【モデル】WINDANDSEAxHYSTERICGLAMOURMeshCap\"White\"【型番】WDS-HYS-3-11【色】ホワイト【サイズ】フリー【素材】ポリエステル65％/コットン35％【定価】¥11000【付属品】タグ 袋【商品状態】※未使用品です。#WINDANDSEA#HYSTERICGLAMOUR◯素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。◯ご質問や不明点等ございましたらコメント欄よりお願いします。