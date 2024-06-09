一点限り ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 長財布　メンズ バイカラー

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#Jｒ．マーク＠価格交渉受付中♪←こちらより全商品ご覧頂けます。◇ブランド・商品名◇LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユ・ブラザ長財布 ロングウォレット メンズ エピ ダミエ◇シリアル◇TA4168付属品は保存箱、保存袋になっております。◇素材◇エピレザー/ダミエ・グラフィット◇コンディション◇若干のシワがございますが、その他角スレや大きな目立ったダメージは無く、状態の良い末長くお使い頂けるお品物になっております✨◇カラー◇グレー・ブルー・ブラック内側：ネイビー/オレンジ◇サイズ◇H約19cm×W約10cm×D約2cm◇仕様◇カード入れ×16、お札入れ×1、小銭入れ×1、オープンポケット×3、フリーポケット×1◇購入先◇大阪府公安認可正規ブランド品販売店しっかりと鑑定済みの100%正規品のお品物となっております。＊フォロー割引有り＊もちろんご即決・即購入も可能です♪◇その他◇お客様のモニター環境、撮影、画質等の関係でイメージ写真と実際の商品との色合いが多少異なることがございますのでご了承下さい。◇別サイトでも出品している為突然削除する場合もございます。またタイミングにより売り切れの際はご容赦くださいませ。 ◎発送・梱包について丁寧な梱包を心掛けております！基本ご入金後24時間以内発送！匿名配送なので安心してご購入頂けます。◎商品について傷や汚れ等がある場合出来る限り説明文、お写真でお伝えさせて頂くよう努めておりますが、全てをお伝えする事は物理的に困難な為ご理解の程よろしくお願いします。気になる点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。◎プロフィールに記載の通り、万が一の際は返品対応を承っておりますので、高価なお品物も安心してご購入下さいませ♪(*^^)o