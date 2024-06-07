美品 バーバリー ネクタイ シルク ペイズリー柄 ホースロゴ 小紋柄 ...

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ご覧頂きありがとうございます❁⃘*.゜ブロック型の小紋がシンプルでクラシカルな印象。さらに、透かし柄のようにデザインされたペイズリー柄は、デザインに奥行きを感じさせます。剣先にはホースロゴも施され、こだわりの1本としてコーディネートの幅を広げます。⬇️是非、サイズや状態等の詳細もご確認ください。*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*❁ブランドBURBERRYバーバリー※タグはバーバリーの旧タグであるバーバリーズとなります。❁カラー緑グリーン❁素材シルク100%❁サイズ大剣幅:約8.9cm全長:約143cm※素人寸法ですので、目安として写真と併せて参考にしてください。❁状態中古品の為、検品時に気付けなかったものや保管時に細部のダメージがある場合がありますが、特に目立つダメージなく、美品かと思います。大切に保管していますが、あくまで自宅保管品としてご理解の上、ご購入ください。*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*✅お気に入りの商品がありましたらお気軽に【いいね♡】お願いします!!セールのきっかけになる場合があります！✅まとめ買いやコーディネートなど商品についてのご質問、ご相談はお気軽に【コメント】下さいませ*ˊᵕˋ*✅お得な【フォロー割】を実施中です!!詳細はプロフィール欄をご一読下さいませ❁⃘◎BURBERRY◎のネクタイでお探しの方は#aicorokiのBURBERRYネクタイ出品中のネクタイ表示#aicorokiネクタイこちらよりブランド名などで絞り込み検索していただけたら、見つけやすいかと思います(。•ㅅ•。)♡※検品等入念に行っていますが、万が一記載の状態とは明らかなに状態が違う物や偽物と思われる場合は返品・返金対応致します。評価を行う前に連絡をお願いします。ブランドネクタイを取り扱うネットショップからの購入です。出品中のネクタイ表示#aicorokiネクタイ全ての出品物はこちらから▹▸▹▸#aicoroki出品中商品番号236n92⑳198