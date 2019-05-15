LOUIS VUITTON 　コインケース　N63070

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商品詳細
N63070画像を参考ににして下さい。角の擦れも特になく綺麗かと思いますが、ファスナーの金具は使用感があります。✳︎☆★お値引き不可✳︎☆★幅：約11.5cm高さ：約8.5cmマチ：約2cm開閉式：ファスナー内側：カードポケットx5、オープンポケットx4
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