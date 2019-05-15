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LOUIS VUITTON 　コインケース　N63070
商品番号 F65512616706
商品名

LOUIS VUITTON 　コインケース　N63070
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

N63070画像を参考ににして下さい。角の擦れも特になく綺麗かと思いますが、ファスナーの金具は使用感があります。✳︎☆★お値引き不可✳︎☆★幅：約11.5cm高さ：約8.5cmマチ：約2cm開閉式：ファスナー内側：カードポケットx5、オープンポケットx4
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