90s NIKE シルバー タグ NIKE TOWN 6パネル ナイキ old

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☆プロフィール欄・商品説明欄必読でお願いします☆私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。90年代NIKECAP銀タグNIKETOWNORANGECOUNTY刺繍6パネルオールドキャップニュースクール新品未使用デッドストック紙タグ付きナイキタウン現地購入品フロント刺繍●コンディション：新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。こちら送料の関係上、折りたたんで発送いたします。たたみじわなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。