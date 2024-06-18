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キリムクッションカバー
商品番号 U63343642904
商品名

キリムクッションカバー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナチュラル茶色にピンクがいいアクセントになっているオールドキリムのクッションカバーです。サイズ:60x40cmよろしくお願い致します。#クッションカバー#キリム#ジジム#トルコ#ハンドメイド#オールドキリム#刺繍#インテリア
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