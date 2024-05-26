  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
商品番号 G85721193891
商品名

ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,617 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ホーウィン社　クロームエクセルレザーを使用したウォレットレーンです。45cmの出品ですが現在30cm35cm40cm45cm50cmと作ってますのでご希望などございましたらお気軽にお声掛けください。在庫あれば専用ページお作り致します。長さによって金額の変更はありません。30cm〜50cm全て同じ金額です。長さはパーツを含んだ全長になります。色違いはコチラ#YOPIOwalletchainChromexcel他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather他のウォレットチェーンはコチラ#YOPIOwalletchain金具部分など長年の使用にも耐えれるよう国産の金具のみ使用しました。一般的なサドルレザーなどに比べホーウィンレザーは大変柔らかく使い初めから馴染んだ風合いをお楽しみいただけます。レッドウイングやフラットヘッド　ショット　AVIREXなどのアメカジを代表するブランドに良く使用されてます。プルアップする皮革ですのでそちらもお楽しみくださいませ。（ブラックはプルアップしません。）※こちらのウォレットロープはハンドメイド製作されています。長さに±1cm〜1.5cm程の誤差が生じる場合がありますことご了承願います。製作過程でハンドメイド＆革特有の小傷や染みが付いている場合が多少ございます。使っていくほどに同化されてしまう程度ですが、あらかじめご理解とご了承の上宜しくお願いします。赤茶アメカジディッキーズカーハートリーバイスウエアハウスバズリクソンズフェローズデニムエヴィスダルチザンマッコイサムライジーンズ好きな方に合うかと思います。いかがでしょうか？カラー···ブラウンカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/competitive689881.html
http://narcologia.ru/goods/waveform966417.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate74777.html
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
2023年最新】アヴィレックス/AVIREX/ウォレットチェーン/ウォレット ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社 クロムエクセル使用 バーガンディー ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
値引きする フラットヘッド ウォレットチェーン エイトフック付き ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
最も完璧な ラウンドリザード ウォレットチェーン 黒ずみ加工 ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン クロムエクセル ロータスカードウォレット
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
高級感 ウメツさま 売約済み ウォレットチェーン - gamestation-sv.com
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
大人女性の STUDEBAKER WALLET CHAIN AMERICAN BRASS ウォレット ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
2023年最新】アヴィレックス/AVIREX/ウォレットチェーン/ウォレット ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
テレビで話題】 Guilty Flameウォレットチェーン ウォレットチェーン ...
ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm
ホーウィン社製シェルコードバン(ネイビー)×ホーウィン社製クロム ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru