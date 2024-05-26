ホーウィン社　クロムエクセル使用　バーガンディー　ウォレットチェーン　45cm

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ホーウィン社 クロームエクセルレザーを使用したウォレットレーンです。45cmの出品ですが現在30cm35cm40cm45cm50cmと作ってますのでご希望などございましたらお気軽にお声掛けください。在庫あれば専用ページお作り致します。長さによって金額の変更はありません。30cm〜50cm全て同じ金額です。長さはパーツを含んだ全長になります。色違いはコチラ#YOPIOwalletchainChromexcel他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather他のウォレットチェーンはコチラ#YOPIOwalletchain金具部分など長年の使用にも耐えれるよう国産の金具のみ使用しました。一般的なサドルレザーなどに比べホーウィンレザーは大変柔らかく使い初めから馴染んだ風合いをお楽しみいただけます。レッドウイングやフラットヘッド ショット AVIREXなどのアメカジを代表するブランドに良く使用されてます。プルアップする皮革ですのでそちらもお楽しみくださいませ。（ブラックはプルアップしません。）※こちらのウォレットロープはハンドメイド製作されています。長さに±1cm〜1.5cm程の誤差が生じる場合がありますことご了承願います。製作過程でハンドメイド＆革特有の小傷や染みが付いている場合が多少ございます。使っていくほどに同化されてしまう程度ですが、あらかじめご理解とご了承の上宜しくお願いします。赤茶アメカジディッキーズカーハートリーバイスウエアハウスバズリクソンズフェローズデニムエヴィスダルチザンマッコイサムライジーンズ好きな方に合うかと思います。いかがでしょうか？カラー···ブラウンカラー···ブラウン