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ニューエラキャップ×ラルフローレン　ニューヨークベースボールキャップ
商品番号 E57099736371
商品名

ニューエラキャップ×ラルフローレン　ニューヨークベースボールキャップ
ブランド名 ニューエライーケーコレクション
特別価格 税込 6,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラとラルフローレンがコラボしたニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。以前購入してから一度試着をし、サイズが合わなくて大切に保管しておりましたが、もう被る機会は無いと思い、出品致します。試着で一度被った限りで、タグ付きです。サイズはLARGE(59cm)です。ボディはネイビー、つば裏はグリーンです。※恐れ入りますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。※サイズ感や色味は個体差がありますので、ご了承ください。#ニューエラ#NEWERA#POLO#RalphLauren#ニューヨークヤンキース#キャップ#帽子#49FOURTY
http://narcologia.ru/goods/seamless121729.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi580947.html
http://narcologia.ru/goods/response46642.html
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