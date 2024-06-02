ニューエラキャップ×ラルフローレン　ニューヨークベースボールキャップ

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ニューエラとラルフローレンがコラボしたニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。以前購入してから一度試着をし、サイズが合わなくて大切に保管しておりましたが、もう被る機会は無いと思い、出品致します。試着で一度被った限りで、タグ付きです。サイズはLARGE(59cm)です。ボディはネイビー、つば裏はグリーンです。※恐れ入りますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。※サイズ感や色味は個体差がありますので、ご了承ください。#ニューエラ#NEWERA#POLO#RalphLauren#ニューヨークヤンキース#キャップ#帽子#49FOURTY