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Bachトランペットマウスピース　アルティザン3C
商品番号 J53844354843
商品名

Bachトランペットマウスピース　アルティザン3C
ブランド名 バッハ
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bachトランペットマウスピースアルティザン3Cです。購入は数年前ですが、自分にはあまり合わなくて使用頻度はさほどありません。シャンクに使用によるあとがうすくあります。うまく写せませんでしたが、5枚目の写真をご覧下さい。洗浄後、ゆうパケットプラスで発送します。化粧箱とマウスピースポーチもおつけします。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...上級者#Bach#アルティザン#artisan
http://narcologia.ru/goods/hesitantly427884.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox166839.html
http://narcologia.ru/goods/assessor400403.html
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