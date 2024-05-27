大人気！ビンテージ レザー メンズ 本革 長財布 茶色 ブラウン シャドー

大人気！ビンテージレザーメンズ本革長財布茶色ブラウンシャドーご覧いただきありがとうございます。◎ブラウン◎本皮◎箱無しのため大特価です。◎プチプチで梱包して宅急便コンパクトで発送します。==============================★送料無料・匿名配送★コメントなし・即購入OK★新品・未使用=============================【サイズ】横20cm×縦10cm×厚さ2.5cmカード入れ×8お札入れ×2フリーポケット×2小銭入れ×1◎フルレザーの長財布です。◎手作業で染色する色味はなんとも言えない美しいグラデーションな仕上がりにヴィンテージ感漂う大人の財布です。◎アドバンティック仕上げによる見事なグラデーションカラーが魅力の一品です。◎本品は、植物からまる出した渋成分（タンニン）のみで鞣した本格レザーです。使い込む程にクッタリと馴染み、色艶を増し、経年（エイジング）と共に自分だけの味が出てきます。天然皮革の特徴として、色の差、痕傷、筋状のシワ、毛穴の痕などがある場合がございます。



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