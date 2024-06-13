スティングレイ エイ革 コンパクト 小銭入れ カード ケース (ブラウン ...

スティングレイ エイ革使用のショートウォレットになります。「海の宝石箱」と言われる美しさと、一生使えるとも言われる耐久性を持ち合わせた高級感ある財布です。内側は牛革を使用しており、カードケース、名刺入れ、お札入れ、コインケース、とお客様ご自身で多種多様に使用いただける機能性抜群の商品です。アウトラインは滑りが良く壊れにくい信頼のYKKファスナー仕様。カードor名刺収納 名刺：約４０枚程度まで収納可 クレジットカード等：約２０枚程度まで収納可表地:スティングレイ（エイ革）/内装：牛革【サイズ】約11cm×約8cm×厚み約2.3cm重量約110g[仕様]カード専用入れｘ5、フリーポケット（お札・小銭・カード等）ｘ２ハンドメイドですので、表記サイズも数ミリ異なる場合が御座います。あらかじめご了承ください。



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