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ナイキ nike コルテッツ move to zero ピケ
商品番号 E65805598535
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ナイキ nike コルテッツ move to zero ピケ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,887 円
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商品詳細

・ブランドNikemovetozerocortez・サイズ表記US7.5JP25.5・カラーチャコールグレー・状態使用感はありますが、まだまだ着用していただけます。・詳細商品の性質上、状態など見落とす可能性がございます。ビンテージ、中古品ということをご理解の上、ご購入ください。
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