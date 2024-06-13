ナイキ nike コルテッツ move to zero ピケ

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商品詳細
・ブランドNikemovetozerocortez・サイズ表記US7.5JP25.5・カラーチャコールグレー・状態使用感はありますが、まだまだ着用していただけます。・詳細商品の性質上、状態など見落とす可能性がございます。ビンテージ、中古品ということをご理解の上、ご購入ください。
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