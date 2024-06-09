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NIKE AIR TROUPE MID 28cm
商品番号 W70371341168
商品名

NIKE AIR TROUPE MID 28cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンス用シューズとして人気のスニーカーです新品としてデッドストック品を購入し、履かずに保管していました。古い型式なので経年劣化はあると思いますが、ソールやバック部分はきれいなままです。
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