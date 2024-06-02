【U.S限定】ノースフェイスEMBRDRD TRUCKER キャップ

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商品詳細
アメリカ限定ノースフェイスのキャップになります。ノースフェイスのキャップでは珍しい、熊の刺繍の入ったモデルです。アメリカのTHENORTHFACE正規店購入の正規品です。海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。神経質な方はご遠慮下さいませ。サイズ：フリーカラー：BANFFBLUEザ・ノースフェイスメッシュキャップ男女兼用帽子THENORTHFACEEMBTRUCKERUNISEXカラー：TNFMGYHTR/ACDYL(ミディアムグレーヘザー)サイズ表示：ONESIZE（後部調整可能）CLASSICFIT素材：65％POLYESTER35％COTTON生産国：CHINA状態：新品未使用アウトドアからタウンユースまで活用できるメッシュキャップです。この機会にぜひどうぞ！#日本未発売#海外限定#USAモデル#THENORTHFACE#ノースフェイス#アウトドアカラー···ブルー形···ベースボール
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