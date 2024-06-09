ゴローズ　平打ちリング　11号

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商品詳細
2022.1ゴローズにて購入 着用期間→半年程度現在は着用せず、アクセサリーboxにて保管中です。自身購入の100%本物です。ご安心ください。※サイズは11号です。革ブレスとの相性バッチリです。不明な点や質問等ありましたらコメントよりお気軽にどうぞ〜気持ち程度の値引きは対応できるかもです。gorosフェザー上金 金縄 先金
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