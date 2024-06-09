vtg サンダーバード ターコイズ

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商品詳細
ヴィンテージインディアンジュエリーナバホ40's50's60'sサンダーバードターコイズサイズ10号16mmスターリングシルバー製刻印無し素人採寸のため多少のずれご了承下さい。購入後のキャンセル、返金はすり替え防止のためできません。アンティークショップ、ヴィンテージショップなどにて当時ものとして購入。アンティーク・ヴィンテージですので現行品、新品に比べると状態が劣りますので劣化があることは中古、古い物とご理解いただきご購入よろしくお願い致します。usarmyusnusafusmcww2朝鮮戦争ベトナム戦争ヴィンテージアメカジミリタリーシルバー925ナバホホビインレイズニダブルアールエルラルフローレンゴローズファーストアローアリゾナフリーダムフレッドハービーインディアンジュエリーターコイズスターリングシルバーヴィンテージバングルアメカジバイカーベルトレーディングポストフレッドハービー材質···シルバー装飾···ターコイズ
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