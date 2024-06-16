SV925 リング You'll never walk alone 22号

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囚われのパルマ ヒマワリ リング (SV925/K10)製 | 囚われのパルマ ...

SV925製・メンズシルバーリングです。サイズは21-22号。幅広のシンプルなデザインに「You'llneverwalkalone（君は決して一人ではない）」のメッセージが刻印されています。サッカーのリヴァプールのチャントにも使われている歌詞でもあります。厚みも充分にあり、しっかりとした造りのリングです。内側には「UK」「SILVER」「925」の刻印が入れられております。SIZE：高さ6mm×厚さ2mm リング内径直径20mm（21-22号サイズ）中古品となり、着用に伴うシルバー特有の小傷等はついてしまっております（特に画像10枚目のところなどが比較的目立つ傷です）。返品は対応いたしかねますので、あらかじめ充分にご検討・ご納得いただいてからご購入いただきますようお願いいたします。付属品はありません、本体のみプチプチに包み、薄型ダンボールケースに入れネコポスにて発送いたします。#リング #アクアシルバー #AQUASILVER #ArkSilver #アークシルバー #ZOCALO #ソカロ #RoyalOrder #ロイヤルオーダー #BIZARRE #ビザール #DEALDESIGN #ディールデザイン #GARNI #ガルニ #シルバーリング #SV925リング #シルバー925リング #SV925 #silver #silver925 #sterlingsilver# #メンズシルバージュエリー #ユニセックスジュエリー #ユニセックスアクセサリー #ユニセックスシルバージュエリー #シルバーアクセサリー #シルバージュエリーカラー...シルバー材質...シルバー