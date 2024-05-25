OUTIL ウティ　フレンチワーク　カバーオール　フランス製

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OUTILウティVESTEARBOISカバーオールPEPPER\u0026SOLTペッパー\u0026ソルトゴマ塩■サイズ ３ ■カラー PEPPER\u0026SOLT■素材 COTTON50%LINEN50%■生産国 MADEINFRANCE■定価 52.800円1940年代のフレンチワークジャケットをベースに再構築したジャケット。素材には1930年代の生地をベースに作ったオリジナルのフランス製ペッパー\u0026ソルト生地を使用。丸みのある襟に前下がりの袖付け、サイドのパッチポケットなど機能性に裏打ちされた作りはoutilならではのデザイン。当時の風合いそのままに宿したオリジナルファブリックの経年変化も楽しみなアイテムです。