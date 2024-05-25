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OUTIL ウティ　フレンチワーク　カバーオール　フランス製
商品番号 W48918870239
商品名

OUTIL ウティ　フレンチワーク　カバーオール　フランス製
ブランド名 ウティ
特別価格 税込 12,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OUTILウティVESTEARBOISカバーオールPEPPER\u0026SOLTペッパー\u0026ソルトゴマ塩■サイズ　３　　　　　■カラー　PEPPER\u0026SOLT■素材　　COTTON50%LINEN50%■生産国　MADEINFRANCE■定価　　52.800円1940年代のフレンチワークジャケットをベースに再構築したジャケット。素材には1930年代の生地をベースに作ったオリジナルのフランス製ペッパー\u0026ソルト生地を使用。丸みのある襟に前下がりの袖付け、サイドのパッチポケットなど機能性に裏打ちされた作りはoutilならではのデザイン。当時の風合いそのままに宿したオリジナルファブリックの経年変化も楽しみなアイテムです。
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