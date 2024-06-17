NEWERA ニューエラ　コロラド　ロッキーズ　キャップ　帽子

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはニューエラのロッキーズのキャップになります。サイズは71/2で59.6cmになります。シールは剥がしてますが新品で購入後試着のみの美品です。よろしくお願いいたします。
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