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FENDACE フェンダーチェ ブルゾン
商品番号 Y21061581720
商品名

FENDACE フェンダーチェ ブルゾン
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 57,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDACEフェンダーチェブルゾン昨年6月頃に都内正規店にて購入いたしましたが、系統の違いにより出品いたします。使用回数は1回のみで、クリーニングに出し保管しており、超美品です。サイズは48（Mサイズ）でレギュラーフィットです。話題となったコラボで激レア品です。興味ある方はぜひ！！FENDIVERSACEフェンディ　ヴェルサーチ
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