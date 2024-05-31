FENDACE フェンダーチェ ブルゾン

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商品詳細
FENDACEフェンダーチェブルゾン昨年6月頃に都内正規店にて購入いたしましたが、系統の違いにより出品いたします。使用回数は1回のみで、クリーニングに出し保管しており、超美品です。サイズは48（Mサイズ）でレギュラーフィットです。話題となったコラボで激レア品です。興味ある方はぜひ！！FENDIVERSACEフェンディ ヴェルサーチ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit377586.html
http://narcologia.ru/goods/displease66831.html
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