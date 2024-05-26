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サンフランシスコTRUE New Era 9Fifty スナップバックキャップ
商品番号 U95403506875
商品名

サンフランシスコTRUE New Era 9Fifty スナップバックキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンフランシスコの有名なストリートブランドTRUEの限定ニューエラキャップです。サンフランシスコジャイアンツカラーでお洒落だと思います。試着は1回程度で美品だと思います。
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