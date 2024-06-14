✳︎美品✳︎ ルイヴィトン ジッピーコインパース　ダミエグラフィット　ミニ財布

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LOUISVUITTONカードもお札も収納出来るコインケースです。人気のダミエグラフィット柄となります。コンパクトでスマートなお財布をお探しの方にはピッタリだと思いますよ◯シルバー金具にわずかな金属スレはあるものの他に大きなダメージも無く気持ちよくご使用出来ると思います。コインケース内も剥がれやベタ付きはございません。中古のお品ですので細かなスレなどはございますが通常利用に問題無い商品となります。◯もちろんご購入後もルイヴィトン正規店にてメンテナンスのご相談も可能です。◾️サイズ:約W7cm×H11.5cm×D2cm◾️正規品ですのでご安心してご購入頂けます。◾️シリアル:MI1187◾️型番:N63076◾️付属品:無し◾️名古屋の大手ブランドリユース店で購入◯コメント途中でも購入者様が優先されます。大幅なお値引きにご対応出来ず申し訳ございません。ご了承ください。◯コンパクトウォレット ジッピーウォレット