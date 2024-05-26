shoop TWEED JACKET 22aw

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商品詳細
shoopの今期ツイードジャケットになります。デザインが良くて購入したのですが、一度も着用する機会が無く出品致します。新品未使用です。出回り一切無いのでかなり希少かと思います。174cmでLを購入しました。Mは肩幅が狭く、インナーが嵩張るのでLで間違いないかと思います。sullenシュープ
http://narcologia.ru/goods/Adder368475.html
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http://narcologia.ru/goods/stealth335576.html
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