Papasパパス　テーラードジャケット\u0026パンツ　スーツ　メンズM

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ご覧いただきありがとうございます。パパス 色 グレー 毛90%カシミヤ10%テーラードジャケットとタックパンツスーツです。ジャケット サイズM（肩パッド入っています）肩幅 50身幅57着丈76袖丈59パンツ サイズMウエスト40股下 75平置きにして素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。長期自宅保管の品です。経年劣化、着用感、毛羽立ちあります。細かなことが気になる場合はご購入をお控えください。中古品にご理解いただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。発送の際の梱包資材は再利用品ショッパー等使用いたします。予めご了承ください。