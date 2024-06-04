AIR MAX PRE-DAY LX ナイキ エアマックス プリデイ 27cm

NIKEナイキのAIRMAXPRE-DAYエアマックスプリデイです。DC5330-301カラーはグレー系、サイズ27cmです。\"AIRMI\"ヒストリーの幕開けを完全な形で可視化したシリーズ、\"AIRMAXPRE-DAY(エアマックスプリデイ)\"。ミッドソールを中空にし、内部の、\"MAXAIR\"がまるで宙に浮いているかのように配置されています。クラシックなカラーでラインナップされたアッパーのデザインは、’70sのランニングシューズ、\"WAFFLETRAINER(ワッフルトレーナー)\"をベースにしたもの。最新技術がナイキの歴史と融合したストーリーテラーとなる仕上がりとなっています。状態は若干の使用感はございますが、ソール減りは少なくまだまだ履けます。購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。出品中商品一覧はこちら→#RUBACS



AIR MAX PRE-DAY LX PHANTOM_エアマックス プリデイ LX ファントム/27cm



AIR MAX PRE-DAY LX_エア マックス プリデイ LX/27cm/GRN



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