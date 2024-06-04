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AIR MAX PRE-DAY LX ナイキ エアマックス プリデイ 27cm
商品番号 M96334676271
商品名

AIR MAX PRE-DAY LX ナイキ エアマックス プリデイ 27cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,240 円
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商品詳細

NIKEナイキのAIRMAXPRE-DAYエアマックスプリデイです。DC5330-301カラーはグレー系、サイズ27cmです。\"AIRMI\"ヒストリーの幕開けを完全な形で可視化したシリーズ、\"AIRMAXPRE-DAY(エアマックスプリデイ)\"。ミッドソールを中空にし、内部の、\"MAXAIR\"がまるで宙に浮いているかのように配置されています。クラシックなカラーでラインナップされたアッパーのデザインは、’70sのランニングシューズ、\"WAFFLETRAINER(ワッフルトレーナー)\"をベースにしたもの。最新技術がナイキの歴史と融合したストーリーテラーとなる仕上がりとなっています。状態は若干の使用感はございますが、ソール減りは少なくまだまだ履けます。購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。出品中商品一覧はこちら→#RUBACS
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