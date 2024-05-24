YAMAHAヤマハ　クラリネットYCL352 グラナディラ材　吹奏楽　初心者向け

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匿名配送、日時指定可能ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【メーカー】 YAMAHA【品名】 Bbクラリネット【品番】 YCL352【状態】 基本動作確認済み 中古にはなりますので小傷等御座いますが、 大きな破損などは御座いません【付属】 専用のケースに入れて発送させて頂きます【梱包】 プチプチ、ラップ、巻段ボール、リサイクル段 ボールを使用し、丁寧に梱包致しますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー※あくまでも写真のものが全てです画像をご確認頂き、ご不明点は購入前にコメントお願い致します他にも多数出品中です、ぜひ下記からご覧下さい#aomomo◆注意◆①中古品の理解ある方のみご購入下さい②初期不良以外の購入後のキャンセルは承れません③他サイトにも出品しております。お早めにご検討下さいーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【機能•商品詳細説明（ネット抜粋あり）】品質の良いグラナディラ材(木材)を使用した日本製のベストセラーモデル現在のミドルクラスであるYCL450に当たるモデルで、現行品が定価155,000円(税抜)であることを考えると非常にお得です初心者の方でも吹きやすく、吹奏楽でも使用可能