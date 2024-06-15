donna princess JRA パイソンマット長財布

【商品の説明】donnaprincessJRAパイソンマット長財布です。ほとんど未使用に近いのですが、箱が見当たりません。高級高品質の商品ですので、お好きな方、是非とも此の機会に御試しくださいませ。御安く出品早い者勝ちです【ブランド】donnaprincess【形・タイプ】かぶせ【カラー】ブラウン【サイズ】cm19×10×2.8【重さ】軽い【素材】外側パイソンマット内側本革【仕様】画像参照【付属品】JRAしおりタグその他【状態】A-B☆状態の詳細A新品・未使用B極美品C美品D一般的使用感で美品E一般的使用感Fジャンク品・リペア必要☆商品状態詳細は、個人の価値観の違いも有るかと思いますのでご了承願います。【注意事項】ご不明点は、お気軽にコメントより願います。出来る限りお伝え出来るよう努力したいと思っております。お仕事中は返信が遅くなる事もございます。あくまでも中古品ですので、完璧品を求められる方、神経質な方にはおすすめしません。ノークレーム、ノーリターンにてお願い致します。発送に関しましては、リサイクル梱包もございますが、ご了承願います。



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