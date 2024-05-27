新品タグ付き　ビリオネアボーイズクラブ　ボア　スタジャン

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商品詳細
4万円くらいで購入後、結局一度も着ずに保管してました。結構レアだと思います。フードはジッパー付きで取り外し可能です。バックのアーチロゴにサガラ地のワッペンが付いていてBBC好きにもってこいの一着です。中がボアになっています。ストリートエクストララージステューシーシュプリームエアジョーダンジョーダンナイキアディダスプーマネスタスプレイグラウンドスプレーグラウンドビリオネアボーイズクラブBBCニューエラファレルウィリアムスヒューマンレースシャタバ 20ssバルトロ
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