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【美品】FFAジャケット ファーマーズジャケット ゴーデュロイ　サイズ36
商品番号 J12024557792
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【美品】FFAジャケット ファーマーズジャケット ゴーデュロイ　サイズ36
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 15,092 円
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商品詳細

FFAJACKETファーマーズジャケット希少価値の高いイエローステッチです！計測値着丈約55㎝肩幅約41㎝身幅約52㎝袖丈約59㎝平置き計測衣類の特性上、測り方により誤差がありますこと、予めご了承ください。表記サイズ103-36100%cottonカラー···ブルー柄・デザイン···刺繍素材···コーデュロイ季節感···春、秋、冬即購入おっけ！#50s#60s#70s#80s#90s#古着#ヴィンテージ#VINTAGE#used#ユーズド#USED#一点物#希少#レア#コレクション#キレイ目#カジュアル#トレンド#ユーロミリタリー#ミリタリー#アメカジ#インポート#ストリート#DC#モード#ストリート#USA製#アメリカ製#ユーロ#ヨーロッパ古着#レギュラー#アメリカ古着#US古着#古着男子#古着女子#お洒落#古着屋#ffa#FFA#アメリカ国立農業学校#ファーマーズジャケット#チェーン刺繍#FFAジャケット#ffajacket#ffaファーマーズジャケット
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