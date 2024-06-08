美品】FFAジャケット ファーマーズジャケット ゴーデュロイ サイズ36 ...

FFAJACKETファーマーズジャケット希少価値の高いイエローステッチです！計測値着丈約55㎝肩幅約41㎝身幅約52㎝袖丈約59㎝平置き計測衣類の特性上、測り方により誤差がありますこと、予めご了承ください。表記サイズ103-36100%cottonカラー···ブルー柄・デザイン···刺繍素材···コーデュロイ季節感···春、秋、冬即購入おっけ！#50s#60s#70s#80s#90s#古着#ヴィンテージ#VINTAGE#used#ユーズド#USED#一点物#希少#レア#コレクション#キレイ目#カジュアル#トレンド#ユーロミリタリー#ミリタリー#アメカジ#インポート#ストリート#DC#モード#ストリート#USA製#アメリカ製#ユーロ#ヨーロッパ古着#レギュラー#アメリカ古着#US古着#古着男子#古着女子#お洒落#古着屋#ffa#FFA#アメリカ国立農業学校#ファーマーズジャケット#チェーン刺繍#FFAジャケット#ffajacket#ffaファーマーズジャケット



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