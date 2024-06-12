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Rick Owens ネックウォレット
商品番号 D25549195142
商品名

Rick Owens ネックウォレット
ブランド名 リックオウエンス
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RickOwens(リックオウエンス)17AWNECKWALLETネックウォレット／財布特にこの辺りのシーズンのネックウォレットがシンプルで1番好きです。長い紐も取り外すことも可能です。探されている方も多いと思います。使っていないため使っていただける方にお譲りしたいと思います。今では希少かと思いますのでぜひ。使用回数は2回、かなり状態は良いと思います。ちょっとしたことでも良いので、気軽にコメントください！！写真の追加可能です。即購入OKです。よろしくお願いいたします。サイズウォレット／縦約16.5cm,横約11.5cmネック部分の紐の長さ／約63cm付属部分の紐の長さ／約90cmカラー／ブラック素材／本革柄・デザイン···無地
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