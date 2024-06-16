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ルイ・ヴィトン【LOUIS VUITTON】　ダミエ
商品番号 Q36110047715
商品名

ルイ・ヴィトン【LOUIS VUITTON】　ダミエ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)ダミエ　長財布となります。数年使用したもので家庭にて保管しておりましたが新しく購入したことでこちらを出品しております✨※中古品ですので開いた左右に傷があります。ご理解いただける方のみよろしくお願い致します。☘️サイズ：縦幅約11.5cm横幅約18.5cmマチ約3.2cm☘️素材：革☘️付属品：なし☘️その他、注意事項：傷や汚れなどがあります。5.6.7枚目までご確認下さい。中古品であるということをご理解いただきご購入の検討をお願い致します。　#LOUISVUITTON#ルイ・ヴィトン#ダミエ
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