スニーカー メンズ ハイカット 軽量 通気 おしゃれ 男女兼用44

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★カラー：ブラックレッド カーキ ブルー★素材：アッパー：キャンバス/ソール：ゴム★サイズ：24.5cm/3925cm/4025.5cm/4126cm/42？26.5cm/4327cm/4427.5cm/4528cm/46★実寸は平置実寸。計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。★サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、必ず実寸サイズをご確認下さい。★撮影とモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なる場合もございますので、ご了承ください。