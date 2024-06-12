JAP工房　CARNAGE RING 16号　MARVEL スパイダーマン

JAP工房 MARVELSUPERHEROSCARNAGERINGです。スパイダーマンシリーズのヴィランです。16号で日本人男性人差し指が平均的だと思います。修理、サイズ直しはしておりません。使用頻度は少ないですが、トラブル防止の為、傷汚れありで出品します。添付画像のとおり、リング、ギャランティカード、リングケース、箱をお送りします。すり替え詐欺防止の為、発送前に何枚か撮影してお送りします。#JAP工房 #スカルリング #スパイダーマン #マーベル #ヴェノム



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