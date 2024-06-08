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バンズ　オーセンティック　ヒョウ柄
商品番号 Q21786506999
商品名

バンズ　オーセンティック　ヒョウ柄
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他サイズもご用意できる場合もあるのでお気軽にお声掛けください！定価11000円フェスやバンドTとの合わせなどにぴったりです！この機会にぜひどうぞ！VANSヴァンズERAエラV95CFLEOPARDBROWNLEOPARDVANS【ヴァンズ】のクラシックラインのアイコンモデル・ERA(エラ)。汎用性の高いデザインで、幅広いジャンルにて支持を受けている。MUSICをテーマにアレンジが施されたエラ・レオパード。アッパーはスエード素材に同色で凹凸のある柄をプリント高級感かつ存在感のある1足です。バンズヒョウ柄シーン···スケートボード(スケボー)
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