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ボッテガヴェネタ　コインパース
商品番号 N99246815225
商品名

ボッテガヴェネタ　コインパース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタのイントレチャートレザーコインパースになります。カードケースとしてもミニ財布としてもマルチにお使いいただけます。4年ほど前に購入しましたが、長財布派から変われず使用しておりませんでしたので出品します。コンパートメント（仕切り）が現在販売されているものよりも多く、収納性に優れています。○カラー:ブラック○サイズタテ7cmヨコ11cmマチ2cm使用は2度ほどで、定期的にレザーのケアは行っていたので状態はかなりいいと思います。付属品などはありませんがご理解をいただける方に気に入っていただけたら嬉しいです。
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