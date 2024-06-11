PRADA キーケース

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商品詳細
プラダ サフィアーノレザーキーケース品番 2PG002_2FPJ_F0002カラー ブラックサイズ 幅10.5×高さ7cmフック 6個素材 モアレとサフィアーノレザーのライニングその他 内ポケット2個、外ポケット1個 メタルフック、ロゴ入りレタリング定価 67,100円ネットで購入し、約半年のみの使用です。返品受付不可です。
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