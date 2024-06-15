VANS ERA 95 バンズエラ　ゼブラ柄　26cm

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ヴァンズ フラワーの通販 99点 | VANSを買うならラクマ ヴァンズ フラワーの通販 99点 | VANSを買うならラクマ

●商品名VANSERA95DX●カラーBlkZebra●サイズ26cm●状態4〜5回程度着用●商品説明AnaheimFactoryCollection（アナハイムファクトリーコレクション）創業当時のアナハイム工場で生産されていた時代のディティールを再現したVANSのデザイン、60年代～70年代前半を彷彿とさせる要素を盛り込んでいます。70年代当時の木型を使用して作られています。インソールにはスケートモデルなどに使われている、吸湿速乾性に優れた低反発素材の「ウルトラクッシュ」を採用しているので、激しい動きでの衝撃を和らげてくれます。ソールは丈夫なヴァルカナイズ製法(加硫製法)。人気モデルのERAにトレンドのアニマル柄を落とし込んだ、コーディネートのアクセントになるひと品※あくまで自宅保管による中古の品物でございますので完璧なものを求める方、神経質な方はご購入をお控え下さいませ※こちらが気付かない見落とし部分などある可能性がございます。ご理解のある方のご購入をお願い申し上げます※掲載画像の商品の色味は、屋外や室内の状況（光の照射や角度など）により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。発送は、できるだけ簡易に梱包して発送させていただきます事予めご了承ください。よろしくお願い申し上げます。#vans#vansera#era#AnaheimFactoryCollection#AnaheimFactory#ヴァンズエラ#バンズエラ#バンズ#ヴァンズ#アナハイムファクトリー#アナハイムファクトリーコレクション