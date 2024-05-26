パタゴニア 23024 レトロカーディガン テキーラゴールド フリース

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ジャケットサイズMアメリカ製グリセードサンダー FA01patagoniaこちらのページをご覧いただきありがとうございます。入札前に自己紹介欄をご覧下さい。よろしくお願いいたします。裄丈90cm身幅67cm着丈69.5cm画像のようなダメージ(スレや汚れ)が見られますが、古着に慣れている方なら問題ない程度です。状態：B~C＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。