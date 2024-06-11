【新品】adidas 　SUPERNOVA + M　ランニング　H04482

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ご覧いただきありがとうございます♪こちらは公式shopで購入しました#メンズ_ラテショップadidasアディダスランニングシューズSUPERNOVA+M(H04482)フットウェアホワイト/コアブラック/グレースリー29cmアディダス2022春夏販売モデルランニングジャーニーに次なる一歩をもたらす、メンズランニングシューズ。スムーズな走りを実現するバネのあるBounceと高レスポンス力のBoostクッショニングを搭載。また、通気性と柔軟性に優れるモノメッシュアッパーや、しなやかなシュータンで快適性を高めている。リフレクティブのディテールが際立つ特徴的なヒールパッチ。本シューズのアッパーにはParleyOceanPlasticを50%以上含む高性能糸、残りの50%の糸にはリサイクルポリエステルを用いている。アッパー:合成繊維アウトソール:ゴム底☆発送方法/梱包に関するご注意点お求めやすくご提供するためにレターパックプラス/普通郵便/メルカリ便のいずれかで発送する為箱はつきません。透明なクリスタルパックに入れ梱包致します。梱包資材に入るギリギリのサイズの為、資材自体がいびつな形になってしまうことがございます。上記点にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。↓以下のブランドやスポーツ、カテゴリーがお好きな方にもおすすめの商品です。NIKEナイキadidasアディダスPUMAプーマASICSアシックスnewbalanceニューバランスUnderArmorアンダーアーマーミズノチャンピオンアシックスTHENORTHFACEノースフェイスYONEXヨネックススポーツトレーニングランニングジョギングジムサッカーフットサル野球ベースボールバレーバスケットボールバスケテニスソフトテニススイミングプール練習部活男女男子女子メンズレディースウィメンズジュニアキッズガールズボーイズ子ども子供こどもカジュアルウェアTシャツティーシャツパンツハーフパンツロングパンツズボンスウェット半ズボン上下トップスアンダージャージジャケット