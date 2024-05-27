フェラガモ 二つ折り財布 ガンチーニ

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商品詳細
★フォロー割実施中★プロフィールをご確認ください。SalvatoreFerragamoの折り財布です。カラーはボルドーで光沢がありとてもきれいです。小銭入れはついていないタイプです。【購入場所】古物オークション【サイズ】タテ 約9.5cmヨコ 約12cmマチ 約1.7cm【状態】目立つ傷等はなく使用した形跡がほぼありません。そのため未使用に近いに設定しております。詳しくは商品画像をご覧ください。※写真の追加希望があれば承ります。※あくまで中古品であることをご理解のうえ購入をお願いします。
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