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バイカーキーホルダー守護神Bell Key Holderバトラーバーナーセイルズ
商品番号 S31913657631
商品名

バイカーキーホルダー守護神Bell Key Holderバトラーバーナーセイルズ
ブランド名 バトラーヴァーナーセイルス
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バトラーバーナーセイルズの悪魔よけベル（ガーディアン）を出品します。魔除けや厄除けとして、バイクや自転車に取り付けます。音が鳴る事で、道にすむ悪魔を追い払って旅の安全を願います。アメリカのバイク乗りの間で、お互いにベルをプレゼントする習慣が広まったとされています。ハーレー乗りのマストアイテムでしたが、バイク乗りの間で広がりを見せています。自分自身で購入するのも良いのですが、プレゼントされると効果が倍増されると言われています。小さな音が鳴ります。丸型のカラビナに、２重リング２個、まが玉型のフックに付いたベルが付きます。ベルを外して、バイクや自転車に取り付ける事ができます。チャームとしていろんな使い方が可能です。悪魔よけベルは別名：ガーディアンベル・ライダーベル・バイカーベルと呼ばれます。素材　　メタル合金カラー　アンティックシルバーサイズ　11.5×4.5cm｜約63g価格　4950yen質問などございましたら、お気軽に(^_^)カラー...シルバー
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