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キジマタカユキ　ポリエステル　サテン生地　キャンプ
商品番号 F15225383124
商品名

キジマタカユキ　ポリエステル　サテン生地　キャンプ
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キジマタカユキのポリエステルのキャップになります。カラーは深めのゴールドです。高級感ある素材になります。自分がキャップに合うものが少なく。それでも似合うので、どなたでも似合うと思います。小さいシミ？キズみたいなものがあります。5.6年くらい前にシティーショップで購入したと思います。
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