キジマタカユキ　ポリエステル　サテン生地　キャンプ

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商品詳細
キジマタカユキのポリエステルのキャップになります。カラーは深めのゴールドです。高級感ある素材になります。自分がキャップに合うものが少なく。それでも似合うので、どなたでも似合うと思います。小さいシミ？キズみたいなものがあります。5.6年くらい前にシティーショップで購入したと思います。
http://narcologia.ru/goods/Sydney598949.html
http://narcologia.ru/goods/diamond76558.html
http://narcologia.ru/goods/moped281768.html
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