TIFFANY バンブー　リング　925

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商品詳細
RIFFANY\u0026CO.ティファニーバンブー リング20年くらい前に購入し、当時は外出時によく着用しておりました。ここ3年ほどは保管したままでしたので、お好きな方にお譲りします。メンズの小指用として着用しておりました。年代の刻印はありません。使用に伴い小傷や、なにぶん古い物ですので劣化もあります。箱、巾着も経年劣化があります。内径約18mmでしたので16号くらいかと思います。幅は細い箇所で約2mm、太い箇所で約4mmです。出品にあたり、軽くクロスで拭いております。専用箱の上から緩衝材梱包（一重）をし、ネコポス（箱）でのお届け予定になります。お互いのトラブル回避のためプロフをご一読お願いいたします。その他ご不明点はお気軽にご質問ください(^^)23/10/8
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