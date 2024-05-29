エアマックスアクシス　28cm

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新品購入後、使用回数は５回程度です。色が気に入っていたので使わなくても家に置いておりましたが、スニーカーが増えてきたので出品しました。ご購入後の返品返金対応は致しかねますので、不明点は必ずご購入前にご質問お願い致します。シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス96スニーカー型···ローカット(Low)