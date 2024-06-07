シルバー925 フィリグリークロスペンダント

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材質...シルバー※購入前に自己紹介欄を読んで下さい。クロムハーツではありません。ノーブランド。素材→シルバー925一応未使用品ですが、多少の細かな傷などあると思います。状態はかなり良いですがジャンク品扱いにしてます。あとは画像判断でお願いします。他にも色々出品しています。