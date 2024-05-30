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18k gp マイアミチェーン ソリッド ゴールド ネックレス アバランチ
商品番号 H79904304777
商品名

18k gp マイアミチェーン ソリッド ゴールド ネックレス アバランチ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。まず初めにプロフィールをご覧ください。ハイグレードジュエリー18kgpマイアミチェーンソリッドゴールドネックレスの出品になります。人気の50センチ！！チェーン幅約12mmになります！！本場高級仕様ダブルロック式！！yellowbucksをはじめak-69、kowichi、舐達麻、mctysonなど国内国外問わず大人気のモデルになります。他サイトでも出品しておりますので無くなる場合がございます。他サイト含め購入時間が早い方を優先としますのでご了承くださいませ。コメント無しで購入していただいてもＯＫです。海外のお品ですので、製造過程で、細かな傷やへこみなどがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他にも多数出品しています。#Buddhajewelry他にもハイクオリティジュエリー出品しております。セット購入で割引させていただいております。2点同時購入10%OFF！！3点同時購入15%OFF！！よろしくお願い致します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★AVALANCHE(アバランチ、アヴァランチ)系のカッコいいジュエリーやKINGICE(キングアイス)やPimpCode(ピンプコード)などのブリンブリンが好きで出品しております。存在感抜群でスケーターなどのストリート系やb系、オラオラ系、ヒップホップなどのファッションにメンズ、レディース問わず似合うと思います。レゲエやhiphop、ラッパーなどがお好きな方にもオススメです。※商品はオリジナルブランド、及びノーブランドになります。
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy5353.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual751246.html

18k gp マイアミチェーン ソリッド ゴールド ネックレス アバランチ
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