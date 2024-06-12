GIVENCHY リング 4g ring metal

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商品詳細
セレクトショップSSENSEでオンラインにて2023年9月購入。サイズ間違えて購入してしまいました。試着のみです。全く使用してません。傷なし。メンズリングサイズFR58US9.5よくサイズ確認してくださいねブラスのバンドリング。カラーはシルバートーン。・前面にロゴのカットアウト・背面にロゴサプライヤーカラー：Silverイタリア製。指輪メンズ
http://narcologia.ru/goods/mythic280635.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly191184.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle803425.html
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